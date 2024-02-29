الاحتلال يواصل إبادة غزة ويرتكب مجزرة بحق من ينتظرون المساعدات

فلسطين اليوم

في اليوم الـ146 على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات شمال قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال القذائف المدفعية ونيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 منهم وإصابة العشرات.

و جرى نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى مستشفى الشفاء، حيث تفوق هذه الأعداد قدرة الكادر الطبي، كما تم نقل عدد من جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفيي المعمداني في مدينة غزة، وكمال عدوان في جباليا شمال القطاع.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال مربعات سكنية بأكملها فوق رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، فيما لم تتمكن مركبات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة المستهدفة، جراء كثافة القصف.