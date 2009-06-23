حالة الطقس: الجو صاف ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

فلسطين اليوم: غزة

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم، صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت أن يوم غد، يكون الجو صافياً وحارا نسبيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوقعت أن يكون يوم الخميس المقبل صافيا وحاراً نسبيا وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.