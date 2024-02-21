بينهم 7 أطفال.. الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني في تقرير مشترك، اليوم الأربعاء، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلتمنذ مساء أمس الثلاثاء، وحتّى صباح اليوم الأربعاء 30 مواطناً فلسطينياً على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم 6 أطفال من بلدةعابود، ورام الله، وطفل من بيت لحم، وأسرى محرّرون سابقون.

وأشار التقرير إلى أنّ عمليات الاعتقال تركّزت في محافظة جنين ومخيمها، وطالت ثمانية مواطنين، والتي شهدت يوم أمس عدواناً إسرائيلياًواسعاً، فيما توزّعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، أريحا، الخليل، بيت لحم، طوباس، والقدس.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 7150، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل،وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطرّوا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وينفّذ الاحتلال الإسرائيلي باستمرار عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، ترافقها عمليات تخريب وتدمير فيمنازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال، وتدمير البنى التحتية.