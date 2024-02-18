أكثر من 200 نقابة أميركية تشكل ائتلافاً للضغط من أجل وقف إطلاق النار على غزة

فلسطين اليوم

أعلنت 7 نقابات عمالية وطنية، وأكثر من 200 نقابة عمالية محلية، في الولايات المتحدة الأميركية تشكيل ائتلاف للضغط من أجل وقف إطلاقالنار في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.

ويقول الائتلاف إنه يمثّل أكثر من 9 ملايين عامل نقابي - "أكثر من نصف الحركة العمالية في الولايات المتحدة".

وتتواصل التظاهرات الداعمة لوقف العدوان على غزة في الولايات المتحدة، حيث جابت مسيرة ضخمة شوارع العاصمة الأميركية واشنطن،تطالب بـ"رفع يد الاحتلال والحكومة الأميركية الداعمة له عن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، في ظل المؤشرات على اقتراب الاجتياح البريللمدينة التي يقطن فيها معظم المواطنين بعد إجبارهم على النزوح من منازلهم.

وحط المشاركون في المسيرة رحالهم أمام مبنى الكونغرس (الكابيتول)، للضغط على أعضاء الكونغرس بالتدخّل الفوري لإجبار الاحتلال علىوقف عدوانه على القطاع.

وعلى الرغم من التظاهرات حول العالم المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، تواصل الإدارة الأميركية دعمها السياسي والعسكريلـ"إسرائيل".

وأمس السبت، بحث الرئيس الأميركي، جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "العملية العسكرية" المحتملة في رفح، وفق ماأفاد البيت البيض.

ووفق ما ذكر البيت الأبيض، فإنه خلال الاتصال الهاتفي بينهما أكّد بايدن لنتنياهو أن "العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تتمّ من دونخطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين هناك". بحسب قوله.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية بدورها، أنّ الرئيس بايدن يخسر ناخبيه من السود بسبب الحرب على قطاع غزة، وأنه "لعقود منالزمن، كانت معالجة مخاوف الناخبين السود بشأن القضايا العرقية والاقتصادية المحلية كافية لتعزيز تصويت الأميركيين السود خلف الحزبالديمقراطي".

وفي السياق، دعت الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية التي تضم 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة، البيت الأبيض إلى "وقفالمساعدات العسكرية لإسرائيل، ومنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة"، مشيرةً إلى أنه يأتي في الوقت الذي تستعد فيه"إسرائيل" لعملية عسكرية على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وقبل أيام، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح دفع حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا و"إسرائيل" وتايوان، يأتي ذلكفيما تدّعي الولايات المتحدة حرصها على المدنيين في غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إليهم.