محدث: شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي، ووضعهم مستقر.

وكانت قوة خاصة اقتحمت المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

ونقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وأفاد مواطنون من داخل المخيم، بوجود عدد من الاصابات داخل المخيم، حيث أطلقوا مناشدات للإسعاف للوصول اليها، إلا أن قوات الاحتلال منعت مركبات الاسعاف من دخول المخيم وأعاقت تنقلها.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في حارة الشهداء داخل المخيم، ونشرت قناصتها في محيط المنطقة وعلى أسطح المنازل العالية بعد مداهمتها، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات مروحية، في سماء المدينة ومخيمها.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط المخيم ومداخله وتحديدا في شارع نابلس عند مدخله الشمالي.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، بأنه وبالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، ومدراء المدارس في المخيم، سيبقى الطلاب في المدارس بحماية الوكالة حفاظا على سلامتهم، علما أن المدارس تقع قرب مدخل المخيم.