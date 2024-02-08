سرايا القدس تسقط طائرة "كواد كابتر" وتستهدف جنود الاحتلال بالصواريخ

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية شرقي المحافظة الوسطى لقطاع غزة، اليوم الخميس.

وأعلنت استهدافها بصاروخ موجه (107) تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي داخل خيام بعد أن نجحت في رصدهم في المنطقة نفسها.

وخاض مجاهدو السرايا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال، باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور القتال بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع، وفق بيانٍ مقتضب أصدرته.