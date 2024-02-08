إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال عند حاجز دير شرف غرب نابلس

فلسطين اليوم

أُصيب، اليوم الخميس، شابان بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما، عند حاجز دير شرف غرب نابلس.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب أحد الشبان خلال تواجده قرب حاجز دير شرف، وأصابته بجروح خطيرة، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار.

وأضاف شهود العيان، أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي في اليد، جراء المواجهات التي اندلعت عند حاجز دير شرف، عقب ذلك أغلقت قوات الاحتلال الحاجز ومنعت المواطنين من العبور.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مركبة كانت تقف عند الحاجز، دون معرفة مصير راكبيها حتى اللحظة.