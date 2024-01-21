قوات الاحتلال تقتحم منزلا لعائلة القواسمة في الخليل

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلا لعائلة القواسمة في منطقة دائرة السير بمدينة الخليل.

وذكر شهود عيان، ان قوات الاحتلال اغلقت شارع دائرة السير من رأس الجورة وحتى بئر المحجر، ومنعت حركة المركبات والمواطنين، كما وأحبرت اصحاب المحال التجارية على اغلاق ابواب محالهم.

ويعتقد، بان قوات الاحتلال، ستقوم بهدم منزل أحد شهداء عملية النفق التي وقعت قبل شهرين، وهو من عائلة القواسمة.