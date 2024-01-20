استشهاد مستشارين للحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على دمشق

فلسطين اليوم

قالت وكالة مهر الإيرانية إن الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت اليوم السبت حي المزة في دمشق، أسفرت عن استشهاد اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني، في حين قالت وسائل إعلام سورية إن هناك 4 قتلى في ذلك القصف.

من جانبها، قالت وكالة رويترز إن 4 من الحرس الثوري الإيراني -بينهم رئيس وحدة المعلومات- قتلوا في تلك الغارة الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا قوله إن الهجوم الذي استخدمت فيه "صواريخ محددة الهدف بدقة" أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي لصحيفة "الوطن" السورية إن "جميع كوادر الحركة بدمشق بخير، والعدوان الذي استهدف أحد المباني بدمشق لم يطل أيا من مكاتب الحركة".

وشدد السندواي -في تصريح لمواقع إلكترونية- على أن المبنى الذي استهدفته "إسرائيل" في العاصمة السورية لا علاقة له بحركة الجهاد، مؤكدا أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة "بخير".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قالت إن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق، مشيرة إلى أن الهجوم "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".