قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحياء ومناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، ودهمت منازل وشنت حملة اعتقالات بحق عدد من المواطنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث سيّرت قوات الاحتلال دورياتها في شارع رفيديا وسط المدينة، واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين أدت الى إصابة شاب برصاصة في القدم، وتوجهت دوريات الحتلال بعدها إلى غرب مدينة نابلس قبل انسحابها منها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي خروبة شمالي مدينة جنين، ودهمت منزل الشهيد رأفت أبو عقل واعتدت على عائلته، كما اعتقلت شقيقه وعبثت بمحتويات المنزل قبل أن تنسحب.

ودخلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، واعتقلت سيدة فلسطينية، وسيّرت دوريات راجلة وآلية وانتشرت في عدد من الأحياء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر في بيت لحم ومخيمي العزة والدهيشة، وشملت الاقتحامات أيضا مدينة بيت لحم، حيث سيّرت قوات الاحتلال دوريات عند ساحة المهد وسط المدينة.

وطالت اقتحامات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وبلدتي كفر ثلث وعزون شرق قلقيلية.