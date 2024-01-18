قوات الاحتلال تواصل عدوانها على طولكرم ومخيميها لليوم الثاني على التوالي

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثاني على التوالي، عدوانه الواسع لمدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، في ظل حصار مشدد وتعطيل كل مناحي الحياة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ ساعات الليل عمليات اقتحام المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها والتنكيل بسكانها.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان ونقلتهم إلى إحدى البنايات التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، وحققت معهم ميدانيا، وأفرجت عن بعضهم لاحقا.

ووصلت، صباح اليوم، تعزيزات إضافية جديدة من آليات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية إلى مخيم طولكرم.

كما أعادت قوات الاحتلال اقتحام مخيم نور شمس بعد انسحابها منه مساء أمس، وشرعت جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بتجريف البنية التحتية في شارع السكة القريب من المخيم.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم نور شمس، وسمعت أصوات إطلاق كثيف للنيران وتفجير عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

ومساء أمس، شهد مخيم طولكرم اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال، فيما أغلقت جرافات الاحتلال مداخل المخيم بالسواتر الترابية.

واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، 5 من متطوعي الهلال الأحمر من مقر عملهم في مركز صحي بطولكرم.

إلى ذلك، قررت مديرية التربية والتعليم بطولكرم تعليق الدوام، اليوم الخميس، في جميع مدارس المدينة والضواحي، نظراً لاستمرار العدوان، والتحول إلى التعليم الإلكتروني في بقية مدارس المديرية.