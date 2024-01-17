سرايا القدس تستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال وعملية مشتركة مع كتائب القسام

فلسطين اليوم

تواصلُ سَرايا القدسِ تَصديَّها لِقواتِ الاحتلالِ في مَحاورِ التّوغّل حيثُ دكَّ مجاهدو السّرايا حشوداتِ الاحتلالِ وآلياتِهِ في مَحاورِ جنوبِ غربِ غزة وشرقِ خانيونس.

وفي بيان عسكري أفادت السرايا بتدمير جرافة إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

كما قصفت السرايا تحشدات العدو برشقة صاروخية في جنوب غرب غزة إلى جانب السيطرة على طائرة درون إسرائيلية خلال مهمة استطلاعية شرق غزة.