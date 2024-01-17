قطاع غزة

سرايا القدس تستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال وعملية مشتركة مع كتائب القسام

الساعة 04:01 م|17 يناير 2024

فلسطين اليوم

تواصلُ سَرايا القدسِ تَصديَّها لِقواتِ الاحتلالِ في مَحاورِ التّوغّل حيثُ دكَّ مجاهدو السّرايا حشوداتِ الاحتلالِ وآلياتِهِ في مَحاورِ جنوبِ غربِ غزة وشرقِ خانيونس.

وفي بيان عسكري أفادت السرايا بتدمير جرافة إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

كما قصفت السرايا تحشدات العدو برشقة صاروخية في جنوب غرب غزة إلى جانب السيطرة على طائرة درون إسرائيلية خلال مهمة استطلاعية شرق غزة.