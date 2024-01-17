3 شهداء بقصف الاحتلال مركبة في نابلس

فلسطين اليوم

استشهد 3 مواطنين على الأقل، فجر الاربعاء، بقصف الاحتلال مركبة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت مركبة بداخلها عدد من الشبان أثناء سيرها في شارع القدس المحاذي لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، ما أدى لاحتراق المركبة بالكامل.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة وصلت بعد دقائق قليلة إلى موقع المركبة المستهدفة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها، وعملت الجرافة على طمر المركبة المشتعلة بالتراب، ومن ثم قامت بسحب المركبة وقلبها.

وأكد الشهود أن جنود الاحتلال انتشلوا شهيدين من داخل المركبة، ووضعوهما داخل أكياس وأخذوهما إلى جانب المركبة قبل الانسحاب.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت جميع من كانوا داخل المركبة التي تم قصفها، دون توفر أي معلومات عن عدد المصابين أو عن حالتهم إن كانوا مصابين أو شهداء، فيما انتشلت طواقمها جثمانا لشهيد من بين أكوام التراب وحطام المركبة، ونقله إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة عن وصول جثمان متفحم لشهيد مجهول الهوية، إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، نتيجة قصف الاحتلال مركبة قرب مخيم بلاطة.