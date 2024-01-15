مقتل مستوطنة وإصابة "18" آخرين بعملية "دهس وطعن" شمال تل أبيب

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل مستوطنة وإصابة 18 آخرين بعملية مزوجة "دهس وطعن" في منطقة رعنانا شمال تل أبيب.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن 4 من بين المصابين حالتهم خطيرة وواحدة ميؤوس منها.

ووقعت العملية في شارعي القدس وهخروشت في رعنانا، حيث دهس المنفذ عددا من المارة في شارع القدس، ثم واصل مسيره إلى شارع هخروشت وطعن عددا من الإسرائيليين قبل إطلاق النار عليه واصابته.