مصادر "حمساوية" تنفي لقاء مشعل بـ عريقات في دمشق

فلسطين اليوم – دمشق

نفت مصادر قيادية في حركة حماس بالعاصمة السورية دمشق حدوث لقاء برعاية سورية بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والمسؤول الفلسطيني صائب عربقات .

وكان وفد فلسطيني بزعامة رئيس السلطة محمود عباس زار يوم امس دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد وتوجه اليوم للسعودية .

وقد أعرب الرئيس الفلسطيني عن تفاؤله في قيادة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز للجهود العربية لتحقيق انفراج في عملية السلام المتعثرة والعبور بها إلى بر الأمان.

وقال عباس في حديث لصحيفة "عكاظ " السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد "نحن نلجأ دائما إلى المملكة في المراحل الصعبة". وأفصح الرئيس عباس عن أن لقاءه مع العاهل السعودي اليوم ليطلعه على التطورات الراهنة بشأن الوضع الفلسطيني وآخر المستجدات حول محادثات السلام، على ضوء زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمملكة وفحوى المباحثات المهمة التي عقدها مع الملك عبد الله وتعرف من خلالها على وجهة النظر العربية تجاه القضية الفلسطينية إلى جانب إطلاعه على نتائج زيارة المبعوث الأميركي جورج ميتشل إلى المنطقة.