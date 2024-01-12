إصابة جندي بعملية إطلاق نار قرب الخليل

فلسطين اليوم

أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الليلة عن اصابة أحد الجنود بجراح متوسطة وذلك في عملية اطلاق نار قرب الخليل.

وذكر الناطق العسكري أن مسلحين هاجموا دورية للجيش خلال تجولها قرب سياج مستوطنة "ادورا" قرب الخليل ما أدى لإصابة أحد الجنود بجراح، فيما دارت اشتباكات عنيفة مع المسلحين قرابة الساعة وتم استدعاء قوة خاصة من وحدة "يمام" للتدخل في الحدث.

وأغلق جيش الاحتلال المنطقة وطلب من "ضباط أمن المستوطنات القريبة من الحدث التحلي باليقظة."