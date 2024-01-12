رغم الهجوم الأمريكي.. "أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى "إسرائيل"

فلسطين اليوم

توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، باستمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، في تحد للهجمات الأمريكية والبريطانية،التي طالت عشرات الأهداف اليمنية، فجر اليوم الجمعة.



ونقل الموقع الرسمي لجماعة "أنصار الله" عن المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، قوله إن "العدوانالأمريكي الصهيوني والبريطاني على اليمن عدوان إجرامي غاشم وغير مبرر، وانتهاك سافر لكل القوانين، وسيدفع الثمن باهظا".



وشدد المشاط على أن "الدم اليمني غالي وثأرنا لا يبات"، كما أكد استمرار "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة مهماكان العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على الشعب اليمني"، بحسب قوله.



وتوجه بكلمة إلى الشعب الفلسطيني وإلى سكان غزة، قائلا: "دماؤنا ليست أغلى من دمائكم، ونحن مرتاحو الضمير أننا مشاركون لكمفعليا، وأن فلسطين لا تقصف وحدها، ونؤكد أن فلسطين بعد اليوم لن تكون في المعركة لوحدها". مُجددًا وعيده، بأن"سنثبت للأمريكيوالبريطاني أن اليمن مقبرة الغزاة"، ومؤكدا أن الحل يكمن "في وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على الأشقاء في غزة وليسبالعدوان على اليمن"، على حد تعبيره.



وفي وقت سابق، صرح عبد الملك بدرالدين الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله"، بأن البارجات ومصالح الولايات المتحدة وحركتها الملاحيةستكون أهدافا لصواريخ الجماعة اليمنية، بحسب قوله.



وشدد على أن "التحرك الأمريكي الأخير، الذي يسعى فيه أيضًا لتوريط بعض الدول، ويهدد ويتوعد، لن يثنينا نهائيا عن موقفنا الثابتوالمبدئي والأخلاقي والإيماني، الذي أعلنَّاه منذ البداية". مؤكدًا بقوله: "نحن لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه، نحن شعب نأبىالضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نحن لا يمكن أن نخاف من التهديد الأمريكي، ولا حتى إذا أراد الأمريكي أن يدخل في حربٍمباشرة".