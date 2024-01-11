حزب الله يستهدف “كريات شمونة” بعشرات الصواريخ

فلسطين اليوم

أكدت "المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله"، أنه استهدف عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس، مستوطنة “كريات شمونة” بعشرات الصواريخ.

وقال الحزب في بيانٍ صادرٍ عنه، إن هذا القصف يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة… وردا على الاعتداءات الصهيونيةعلى المدنيين، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة “حناين” جنوب لبنان، حيث أدى هذا الاعتداء إلى استشهاد اثنينمن المسعفين".

وشدد البيان على أن “المقاومة جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين”.

كما أعلن الحزب أنه استهدف تجمعاً لجنود العدو "الإسرائيلي" في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وتوقع فيه إصابات مؤكدةبين قتيل وجريح.

كما أعلنت “أفواج المقاومة”، الذراع المسلح لحركة “أمل” اللبنانية، أنها استهدفت، عصر اليوم الخميس “تجمعات عسكرية للعدو الصهيونيفي ‘كريات شمونة’ برشقة صاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة”. ‏

وتعتبر مستوطنة “كريات شمونة” من أوائل المستوطنات التي أقامها الاحتلال، عام 1949 على أراضي قرية “الخالصة” شمال فلسطينالمحتلة.