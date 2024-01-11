حزب الله يستهدف “كريات شمونة” بعشرات الصواريخ

الساعة 07:41 م|11 يناير 2024

فلسطين اليوم

أكدت "المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله"، أنه استهدف عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس، مستوطنةكريات شمونةبعشرات الصواريخ.

 

وقال الحزب في بيانٍ صادرٍ عنه، إن هذا القصف يأتيدعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزةوردا على الاعتداءات الصهيونيةعلى المدنيين، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدةحناينجنوب لبنان، حيث أدى هذا الاعتداء إلى استشهاد اثنينمن المسعفين".

 

وشدد البيان على أنالمقاومة جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين”.

 

كما أعلن الحزب أنه استهدف تجمعاً لجنود العدو "الإسرائيلي" في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وتوقع فيه إصابات مؤكدةبين قتيل وجريح.

كما أعلنتأفواج المقاومة، الذراع المسلح لحركةأملاللبنانية، أنها استهدفت، عصر اليوم الخميستجمعات عسكرية للعدو الصهيونيفيكريات شمونةبرشقة صاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة”. ‏

 

وتعتبر مستوطنةكريات شمونةمن أوائل المستوطنات التي أقامها الاحتلال، عام 1949 على أراضي قريةالخالصةشمال فلسطينالمحتلة.