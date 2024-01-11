البيت الأبيض: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تصعيدية

فلسطين اليوم

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر "تصعيدية"، وإن الولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بحسب رويترز أنه على الرغم مما قد يقوله الحوثيون، فإنهم يهددون ويستهدفون السفن التجارية التي لها علاقات مع دول في جميع أنحاء العالم، والعديد منها ليس لها أي صلة بإسرائيل على الإطلاق واصفا الهجمات بالغير قانونية والتصعيدية.