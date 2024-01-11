الأونروا: 1.9 مليون نازح في غزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن عدد النازحين في غزة بلغ 1.9 مليون أي أكثر من 85% من السكان في جميع أنحاء القطاع.

وأضافت الوكالة أن ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لها في قطاع غزة، وأوضحت أن 150 ألف شخص اضطروا للابتعاد عن مرافقها بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية بالمنطقة الوسطى وخان يونس جنوبا.

وأشارت أونروا إلى أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية بلغ 146.