اليمن: حركة "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة أمريكية كانتتقدم دعما لـ"إسرائيل"، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِالمسيرة.

وأفاد البيان بأن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القواتالمسلحة اليمنية، نفذوا عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستيةوالبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيانالصهيوني"، معلنا أن "العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت لهقواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأمريكي".

وشدد على أن "القوات المسلحة لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديداتالمعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، ومستمرة في منع السفنالإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربيوالأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخوانِنا الصامدين في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركةالملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".