الرابطة الإسلامية تنظم رحلة ترفيهية لطلاب المدارس على شاطئ بحر غزة

فلسطين اليوم-غزة

نظمت الرابطة الإسلامية رحلة ترفيهية لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية بمنطقة الشجاعية حيث جاء ذلك بمشاركة عدد كبير من الطلبة إلى جانب حضور الأستاذ منذر عزام أمين سر الرابطة الإسلامية في قطاع غزة, وعدد من الهيئة الإدارية لمكتبها بغزة.

حيث توجهت الرحلة إلى شاطئ بحي غزة والعديد من الأماكن الترفيهية وتخللها العديد من الفقرات الشيقة ومشاركة الطلبة في اكتشاف مواهبهم.

من جانبه أكد الأستاذ منذر عزام أمين سر الرابطة الإسلامية في قطاع غزة على أهمية مثل هذه الرحلات والتي جاءت وفق برامج وخطط تطويرية قامت بها الرابطة الإسلامية بهدف مساعدة الطلبة في الترفيه والتخفيف عن أنفسهم نتيجة الظروف التي مروا بها خلال الفترات السابقة معربا عن أمله في أن تلقى هذه الأنشطة والفعاليات نجاحا باهرا على مستوى راقي يليق بالرابطة الإسلامية.

وأكد طه حبيب منسق الرابطة في منطقة الشجاعية على دور الرابطة الإسلامية خلال فترة الصيف من تنظيمها للرحلات والبرامج الصيفية الشيقة والمعبرة والتي من أجلها تخدم الطلاب.

وفي نفس السياق أشار الأستاذ خميس الهيثم منسق الرابطة إقليم غزة إلي أن الرابطة الإسلامية في جعبتها الكثير من الدورات العلمية والتثقيفية والنشاطات الصيفية والتي من أجلها خدمة الطلبة.

بدورهم عبر الطلبة عن شكرهم وسعادتهم للرابطة الإسلامية لما تقوم به من دور فعال وجهود طيب بهدف مساعدتهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الشعب الفلسطيني .