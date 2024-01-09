جمعية حقوقية: إسرائيل قتلت 8 آلاف و81 طفلا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

قالت جمعية حقوقية فلسطينية، الثلاثاء، إن "إسرائيل" قتلت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 8 آلاف و81 طفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة العام الماضي بعام الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين.

وفي بيان قالت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن عام 2023 هو عام الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل ما لا يقل عن 8 آلاف طفل في غزة، و81 طفلا في الضفة بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الجمعية أن معدل قتل الأطفال الفلسطينيين خلال العام الماضي غير مسبوق، لافتة إلى أنهم شكلوا أهدافا رئيسية للاحتلال.

وتابعت الجمعية أن هذا المعدل مرشح للزيادة حيث لا يزال الآلاف في عداد المفقودين في غزة، عدا عن قيام الاحتلال بقطع الغذاء والمياه والكهرباء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع، واستمراره بشن هجمات عشوائية ومباشرة ضد المباني السكنية والبنية التحتية المدنية والنظام الصحي.

وذكرت أن "إسرائيل" تشن حملة متعمدة ومنهجية في جميع أنحاء الضفة وغزة لتدمير الحياة الفلسطينية، لافتة إلى أن العام الماضي شهد مقتل 121 طفلا في الضفة على يد الجنود والمستوطنين.

وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال والمستوطنين أطلقوا النار على 102 طفل فلسطيني وقتلتهم بالذخيرة الحية، فيما قتلت 19 طفلا فلسطينيا بهجمات جوية شمال الضفة؛ من بينهم 14 طفلا قتلوا بهجمات لطائرات دون طيار (مُسيرات)، وأربعة آخرين بصواريخ أطلقتها مروحية هجومية، وطفل واحد في غارة جوية لطائرة حربية إسرائيلية.

وبيّنت أن الجمعية أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تشير لانتظام استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف ترقى لمستوى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.

وفي السياق، قالت المنظمة الحقوقية إنها وثّقت منع الجيش الإسرائيلي "المسعفين ومركبات الإسعاف من تقديم المساعدة للجرحى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.

وتابعت أنه خلال عام 2023 تم توثيق 38 حالة منعت فيها قوات الاحتلال مركبات الإسعاف والمسعفين من الوصول للمصابين، من بينهم أطفال.

كما أكدت أن الجيش الإسرائيلي واصل خلال عام 2023 اعتقال وتعذيب ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات العسكرية بشكل تعسفي.

وقدرت الجمعية الحقوقية معدل الأطفال الذين تم اعتقالهم شهريا خلال العام الماضي وصل إلى "165 طفلا".

وذكرت أن "إسرائيل" تعتقل سنويا ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني وتحاكمهم في محاكم عسكرية.

وقالت إن الأطفال يتعرضون لظروف تحقيق صعبة منها "تقييد الأيدي وعصب الأعين والحرمان من النوم، كما أنهم يدلون باعترافاتهم بعد تعرضهم للإساءة اللفظية والتهديدات والعنف الجسدي والنفسي والتعذيب.

وبحسب استبانة أجرتها المنظمة على عينة لشهادات 75 طفلا اعتقلهم الجيش في الضفة والقدس، فقد أظهرت أن 61 بالمئة منهم تعرضوا للعنف الجسدي بعد الاعتقال و96 بالمئة منهم كانوا مقيدي الأيدي و88 بالمئة معصوبي الأعين.

وذكرت الجمعية، وفق الاستبانة، أن 47 بالمئة من الأطفال تم اعتقالهم من منازلهم ليلا، فيما واجه 69 بالمئة منهم إساءة لفظية وترهيبا، كما تعرض 65 بالمئة منهم لتفتيش عار مرة واحدة على الأقل.

وأفادت الجمعية بأن 72 بالمئة من الأطفال المعتقلين تعرضوا للحرمان من الغذاء والماء الكافيين، كما تم استجواب 97 بالمئة منهم دون حضور أحد من أفراد أسرتهم، فيما لم يتم إبلاغ 95 بالمئة من الأطفال عن سبب اعتقالهم.

وأشارت الجمعية إلى أن إسرائيل عزلت 24 بالمئة من الأطفال الذين أجرت عليهم الدراسة، لمدة يومين أو أكثر.

وفي ختام بيانها، قالت الجمعية الحقوقية إن "إسرائيل" اعتقلت ما لا يقل عن 45 طفلا فلسطينيا، بشكل إداري (دون تهمة أو محاكمة)، خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بالضفة إلى 5755 منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.

وحتى مساء الثلاثاء، تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية في باستشهاد 341 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي.