سلطات الاحتلال تؤجل الإفراج عن النائب الأسير جمال حويل

فلسطين اليوم-جنين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل الإفراج عن الأسير النائب في كتلة حركة فتح البرلمانية جمال مصطفى حويل (39عاما)، من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال حويل إن مدة محكوميته في سجون الاحتلال البالغة سبع سنوات ونصف، انتهت يوم الجمعة الماضي بتاريخ 20/ 6/ 2009، وبينما كان يستعد للتحرر من الأسر أجلت سلطات الاحتلال إطلاق سراحه، معتبراً أن هذه السياسة تندرج في إطار سعي الاحتلال التنغيص على الأسرى وذويهم من خلال قتل البسمة والفرحة في نفوس الأسرى وذويهم، ومحاولة التأثير عليهم معنويا.

ودعا حويل كافة المؤسسات العمل على تفعيل قضية الأسرى والأسيرات من أجل تحريرهم من سجون الاحتلال، وأثنى على قرار السيد الرئيس محمود عباس بربط قضية الأسرى بالاتفاق النهائي حتى يتم تحريرهم، وربط قضيتهم بالقضايا الست الرئيسة.

يشار إلى أن النائب الأسير حويل أعتقل في معركة مخيم جنين في 11 / 4 / 2002 وكان قد أعتقل خمس مرات سابقا، وهو شقيق الشهيد نجيب حويل، ومن أبرز قادة حركة فتح في الضفة الغربية وعضو منتخب لقيادة منظمة الشبيبة الفتحاوية، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية ومقرر الدائرة الاقتصادية في المجلس التشريعي، والناطق الإعلامي للتجمع الوطني لأسر الشهداء، وكان رئيس تجمع طلبة فلسطين في الأردن سابقا.