العراق: المقاومة تستهدف قواعد أميركية في سوريا والعراق وقاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، استهداف قاعدة القوات الأميركية في "قسرك" في ريف الحسكة شمالي شرقي سوريا للمرة الثانية بالطيران المسيّر.

كما أعلنت المقاومة في بيان منفصل أنّ مجاهديها استهدفوا قاعدة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالطيران المسيّر.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة "عين الأسد" المحتلة غربي العراق بالطيران المسيّر.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة أميركية في سوريا، وهدفاً آخر في الجولان السوري المحتل جنوبي سوريا، وفق ما أفادت مصادر لمراسل الميادين في العراق.

وكان مدير مكتب الميادين في بغداد قال إنّ عمليات المقاومة الإسلامية في العراق تصاعدت بعد تكرّر الاعتداءات الأميركية في الداخلالعراقي.

وأمس السبت، استهدفت المقاومة العراقية قاعدتي الاحتلال الأميركي في التنف والشدادي شرقي سوريا، بالطائرات المسيّرة "ردّاً على مجازر الكيان الإسرائيلي بحقّ أهلنا في غزّة"، وفق بيان المقاومة.

وأكّدت المقاومة العراقية مراراً أنّها مُستمرّة في استهداف الوجود الأميركي، نظراً إلى دعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي، وبسبب أدائها دوراً أساسياً في استمرار عدوانه على قطاع غزّة.

ووسّعت المقاومة الإسلامية في العراق من دائرة استهدافها في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة لأكثر من 3 أشهر، إذ تبنّت عدة استهدافات لأهداف حيوية جنوبي فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.