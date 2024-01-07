الجهاد الإسلامي أن الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال هو المقاومة

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء الستة الذين ارتقوا بعد قصفهم بطائرة مسيرة من قبل قوات الاحتلال في جنين فجر اليوم.

وفي بيان، أكدت الحركة أن الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال هو المقاومة في كافة الساحات وإشعال المواجهة لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم سوى لغة القوة.

وأشادت الحركة بسواعد المجاهدين في كتائب سرايا القدس الذين يخوضون عمليات واشتباكات ضد جيش الاحتلال الإرهابي الذي يقتل الأبرياء من الأطفال والنساء في غزة والضفة.