انتقاد أوباما لقتله ذبابة

فلسطين اليوم – وكالات

عبرت منظمة أناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (بيتا) عن غضبها على الرئيس الأميركي باراك أوباما لأنه أقدم على قتل ذبابة خلال مقابلة تلفزيونية، وقررت إرسال طرد بريدي إليه يثبت فعلته.

وبضغط من الصحفيين قررت منظمة "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان أن تتصرف -ولو بطريقة بها دعابة- ردا على الطريقة السريعة التي قتل بها أوباما الذبابة أثناء المقابلة التي أذاعتها قناة "سي أن بي سي".

وقالت "بيتا" في مدونتها الالكترونية "إننا نخمن أنه لا يمكن القول إن الرئيس أوباما لم يكن يقصد إيذاء الذبابة... إن الرئيس تعرض للإزعاج مؤخرا بسبب ذبابة أثناء إجراء مقابلة تلفزيونية وضربها بعنف وقتلها على الفور".

وحذر أوباما الذبابة المزعجة خلال المقابلة التلفزيونية وصرخ قائلاً "اخرجي من هنا" لكن محاولته باءت بالفشل، فانتظر حتى وقفت على ظهر يده اليسرى منتهزاً الفرصة ووجه إليها ضربة سريعة وقاضية بيده اليمنى، ثم نظر إلى أسفل وأزاحها جانبا.

وذكرت المنظمة أنها سترسل للرئيس أداة لطرد الحشرات المتطفلة مستقبلا. وأضافت "أنه (أوباما) ليس بوذا.. إنه إنسان، والبشر يجب أن يفكروا طويلا قبل أن يقدموا على القيام بأمر ما".

وقال المتحدث باسم البيت البيض جوش إرنست إنه ليس لديه أي تعليق على الموضوع.