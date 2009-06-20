تقارير: حسام البدري مديرا فنيا لفريق النادي الأهلي لمدة موسم واحد

القاهرة/ أكدت تقارير تليفزيونية أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قررت يوم الجمعة تعيين حسام البدري مديرا فنيا للفريق .

وقال احمد شوبير على قناة "الحياة 2" مساء الجمعة إن الخبر بات مؤكدا وان البدري سيتولى قيادة الفريق لمدة موسم واحد .

ومن المنتظر أن تقوم لجنة الكرة بعقد اجتماع مع الكابتن حسام البدري فور عودته من كندا من أجل مناقشة التطورات المتعلقة بالفريق وتحديد خطة عمل للفترة الحرجة القادمة.

وسيقود الكابتن حسام البدري معسكر إعداد الفريق في اطار الاستعداد للموسم المقبل والمقرر إقامته في ألمانيا، والذي يبدأ يوم 24 يونيو.

وتبحث لجنة الكرة استعادة محمد شوقي الذي يلعب حاليا في صفوف فريق ميدلزبره الانجليزي خصوصا فى ظل عدم مشاركة اللاعب مع ناديه وتوتر العلاقة بينهما في الفترة الأخيرة، رغم المستوى العالمي الذي ظهر به اللاعب مع المنتخب في بطولة كأس العالم للقارات.

وكان النادي الأهلي قد أعلن بشكل مفاجئ عن اعتذار المدير الفني البرتغالي نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق الأحمر.

وفسر الأهلي قرار انهاء التعاقد مع فينجادا بصفة ودية بأن المدرب البرتغالي اعتذر عن عدم الحضور الى مصر بسبب ارتباطات أسرية.

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه ان فينجادا أرسل خطابا لحسن حمدي رئيس النادي يعتذر عن عدم تدريب الفريق لأسباب أسرية.

فيما تردد أن السبب الحقيقي لاعتذار فينجادا، هو رفضه تدخل لجنة الكرة في شؤون الفريق من تعاقدات الى اختيار الجهاز المعاون له بأكمله.

فينغادا قال في خطابه الرسمي للأهلي نظراً للأهمية الكبيرة التي يحظى بها الأهلي ولكل الاحترام الذي أكنه لهذا النادي الكبير، ولأن الوظيفة هي أن أقوم بعمل كبير للنادي ويجب أن أقدم هذا العمل مع تركيز تام، ولكن الأيام الأخيرة كانت شديدة الصعوبة بالنسبة لي ولعائلتي، ولذلك نظراً لهذه الأمور الشخصية والمشاكل العائلية فلن أستطيع أن أطور وأعمل في المستوى الذي يتطلبه النادي الأهلي، أحتاج لأن أقيم في البرتغال بجوار عائلتي، وهذا الأهم بالنسبة لي، فبرجاء أطلب منكم إلغاء الاتفاق الذي تم بيننا وبشكل متبادل.