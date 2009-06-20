وسط تبادل الاتهامات : فتح تؤكد الإفراج عن 20معتقلا في الضفة وحماس تشكك

فلسطين اليوم-غزة

تضاربت الأنباء بين حركتي فتح وحماس صباح اليوم السبت حول الإفراج عن 20معتقلا في الضفة الغربية بعد ان تم الاتفاق على الإفراج عنهم خلال الاجتماع الأخير للجنة المصالحة .

وتبادل الطرفان الاتهامات عن تنصل كل طرف من مسؤوليات الآخر بشأن الإفراج عن المعتقلين ومواصلة حملة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية .

قيادي كبير في حركة حماس وخلال حديث "لفلسطين اليوم" اتهم حركة فتح بالتضليل الإعلامي بشأن الإفراج عن 20 معتقلا في الضفة الغربية, مشيراً الي أن حملات الاعتقالات مستمرة مع الإعلان عن إطلاق البعض بين الحين والآخر، مؤكدا أن حركة فتح أبلغت "حماس" أنها لا تستطيع وقف هذه الاعتقالات.

ومن جانبه استهجن إبراهيم ابو النجا مفوض الإعلام والتعبئة الفكرية في اللجنة القيادية العليا في قطاع غزة "لفلسطين اليوم" الأحاديث الإعلامية المتواصلة من قبل حركة حماس وتشكيكها بالإفراج عن 20 معتقلا في الضفة الغربية , مؤكدا انه تم بالفعل إطلاق سراح 20 معتقلا سياسيا في الضفة الغربية حسب ما تم الاتفاق عليه.

وطالب أبو النجا قيادات حركة حماس بالاجتماع معهم فورا وإبراز نقاط الخلاف دون اللجوء لوسائل الإعلام وتوجيه تهم التخوين والتشكيك عبر وسائل الإعلام .