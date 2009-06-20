حالة الطقس: الجو صاف ومعتدل ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم، أن الجو يكون صافيا ومعتدلا ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد صافياً ومعتدلاً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين يكون الجو صافيا ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.