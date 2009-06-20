ليبرمان يزعم: قضية المستوطنات تستخدم « كذريعة » لتجنب « مفاوضات السلام »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

زعم وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بان هناك احتمالا جيدا لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين مؤكدا ان المستوطنات ليست عقبة امام تحقيق السلام-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الاحتلال .

وقال ليبرمان للصحفيين في نيويورك في ختام اجتماعه مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الليلة الماضية ان قضية المستوطنات تستخدم كذريعة بيد اولئك الذين يحاولون تجنب مفاوضات السلام-حسب تعبيره .

واضاف ان من الاهمية بمكان الشروع في التفاوض دون شروط مسبقة. واعرب ليبرمان عن اعتقاده بان الخطاب الذي القاه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطلع هذا الاسبوع ساهم في تحسين الاجواء في العلاقات الاسرائيلية الامريكية مشيرا الى ان هناك العديد من التفاهمات بين البلدين باستثناء موضوع خلافي واحد الا وهو المستوطنات.

وقال ليبرمان انه من الطبيعي ان تبقى نقطة خلاف واحدة بين اصدقاء معربا عن اعتقاده بامكان التوصل الى تفاهم حول هذه القضية ايضا . واكد ليبرمان ان القضايا الرئيسية التي يجب على المجتمع الدولي التعامل معها حاليا هي الوضع في ايران وافغانستان وباكستان وليس قضية المستوطنات.