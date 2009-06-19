اشكنازي: التهديدات التي نتعرض لها لم تعد تقتصر على منظمات « إرهابية »

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أكد غابي اشكنازي رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي أن الواقع في الشرق الأوسط وما يحمله من تهديدات يفرض على إسرائيل أن تبقى متيقظة لجميع الخيارات, مشدداً على ضرورة الحفاظ على تفوق قوة الردع لدى الجيش الإسرائيلي.

وأوضح اشكنازي خلال حفل تخريج لدورة ضباط في إحدى القواعد العسكرية, أن التهديدات القريبة والبعيدة التي تتعرض لها إسرائيل لم تعد تقتصر على منظمات نعتها بـ"إرهابية" بل انضم إليها جيوش نظامية مع قدرة تقليدية وغير تقليدية.

ولفت إلى أن هذا "يلزمنا جميعاً أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل الحفاظ على الجيش الإسرائيلي، كجيش كبير وقوي ونوعي ورادع, وليكون جيش الشعب الذي يرتكز على أفضل القادة والعسكريين وأفضل أنظمة التكنولوجيا".

وقال: "فقط جيش كهذا هو القادر على إبعاد الحرب عن إسرائيل، وإذا حصلت الحرب فإننا سننتصر".

وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال إلى التعاون والتنسيق الجيد برزت نتائجه في الحرب الأخيرة على غزة, حيث أن النشاط المشترك والمدمج بين القوات البرية وسلاح الجو وسلاح البحرية والجنود النظاميين وجنود الاحتياط, تم تنفيذه بدعم من سلاح الاستخبارات العسكرية, وباقي الأذرع العسكرية المساعدة.