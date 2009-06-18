أسرى غزة:" نقل الأسيرات من سجن إلى آخر سياسة متعمدة لزيادة معاناتهن"

فلسطين اليوم- غزة

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بحكومة غزة أن سياسة النقل إلى تنتهجها إدارة مصلحة السجون ضد الأسيرات متعمدة وتأتى في إطار التضييق على الأسيرات وزيادة معاناتهن، وخاصة إذا كان السجن المراد النقل إليه يشهد أوضاع صعبة وقاسية كسجن الدامون، أو بعيد عن أماكن سكن الأسيرات مما يعنى رحلة عذاب قاسية للأهل أثناء الزيارة .

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأن إدارة سجون الشارون أبلغت الأسيرات هناك وعددهن 37 أسيرة بأنه سيتم نقلهن إلى سجن الدامون بداية يوليو القادم، دون أن توضح لهن أسباب هذا النقل ودواعيه، إضافة إلى اصغر أسير في العالم الطفل "يوسف " ابن الأسيرة "فاطمة الزق " من غزة والذي وضعته في السجن قبل 17 شهر .

وأشار الأشقر إلى أن سجن الدامون المنوي نقل الأسيرات إليه يفتقر إلى ادني شروط الحياة ، ويوجد به 24 أسيرة ، يعشن حالة سيئة للغاية ويشتكين من ظروف السجن القاسية ، وانتشار الرطوبة وانعدام التهوية ،وقلة الطعام وردائه ، بالإضافة إلى حملات التفتيش والمداهمة الليلية التي تمارسها إدارة السجن بشكل مستمر ، والحرمان من الزيارات دون سبب ، والعقاب بفرض الغرامات المالية والعزل ، وحرمانهن من الأشغال اليدوية ، وتعمد إهمال الحالات المرضية بين الأسيرات .

واستنكر الأشقر قيام إدارة السجن بنقل الأسيرات من سجن سئ إلى أخر أسوء ، حيث أن الأوضاع فى سجن الشارون سيئة وقاسية ،وطالبت الأسيرات عدة مرات بان يتم نقلهن إلى سجن أخر أو قسم تكون الظروف الاعتقالية فيه أفضل حالاً ، إلا أن إدارة السجون وإمعاناً في إذلالهن والتنكيد عليهن ، ستقوم بنقلهن إلى سجن الدامون السئ الذكر.

وكانت إدارة سجن هشارون قبل عام تقريباً قد قامت بنقل أسيرات قسم 11 بالكامل إلى الدامون وعددهن 42 أسيرة دون إبداء الأسباب ، وها هي تريد نقل بقية الأسيرات إلى نفس السجن .

وناشدت وزارة الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لوقف التصعيد في أوضاع الأسيرات ،والحد من الهجمة الشرسة التي تمارسها إدارة السجون بحقهن.