"هذه المجازر لن تدفع شعبنا إلى ترك أرضه وسيرى العدوّ ما أعددناه من بأس"

فلسطين اليوم

أكّدت حركة الجهاد الإسلاميّ مساء اليوم في بيان لها أنّ "المجزرة الآثمة الّتي ارتكبها العدوّ الصّهيونيّ المجرم بحقّ المرضى والأطفال والنّساء في ساحة المستشفى الأهليّ العربيّ "المعمداني" في مدينة غزّة، هي أكبر تعبير عن همجيّة هذا الكيان المجرم والدّمويّ والمصاب بعقد النّازية."

واعتبر أنّ تلاقي توقيت هذه "المجزرة" مع عشيّة زيارة الرّئيس الأمريكيّ جو بايدن لترأّس المجلس الحربيّ الصّهيونيّ "الّذي يعدّ العدّة لاجتياح قطاع غزّة، هي تعبير عن أنّ الإدارة الأمريكيّة هي الّتي تقود هذه الحرب بهدف تنفيذ المخطّط الّذي تروّج له لتهجير المدنيّين في قطاع غزة إلى سيناء."

ولفتت الحركة إلى أنّ عجز الحكومات العربيّة، وعدم قدرتها حتّى الآن على فرض ولو ممرّ لإدخال المواد الغذائيّة والأدوية والإسعافات اللّازمة "هو دليل على أنّ المنظومة العربيّة الرّسميّة باتت مهترئة حتّى النّخاع."

وأكّدت الحركة على أنّ "هذه المجازر لن تخيفنا، ولن تدفع شعبنا إلى ترك أرضه، بل ستزيدنا تمسّكًا بالمقاومة، وباستمرار استهداف العدوّ الجبان، قاتل الأطفال والنّساء والمرضى، وسيرى العدوّ ما أعددناه من بأس ومن قوّة تشفي صدور المؤمنين. وإنّه لجهاد، نصر واستشهاد."