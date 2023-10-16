"حماس": استهداف الدفاع المدني والطواقم الطبية جرائم حرب

فلسطين اليوم

استنكرت حركة حماس، اليوم الإثنين، استهداف الاحتلال مقرّات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف والمراكز الطبية والأطباء، مؤكدة أن هذهجرائم حرب تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية المدنيين.

بعد استشاهد صباح اليوم 7 أفراد من طواقم الدفاع المدني في استهداف "إسرائيلي" لمقرين للدفاع المدني في شمال وجنوب غرب مدينةغزة.

حيث أكدت "حماس" بتصريح صحفي، أن استهداف طواقم الإنقاذ والمراكز الطبية بالقصف المباشر، يهدف لشلّ كافة المرافق الصحيةوالمية وطواقم الإنقاذ.

وشددت الحركة أن هذه الاستهدافات تأتي في إطار حرب الإبادة، التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.

وطالبت بضرورة التدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنيّة لحماية المدنيين؛ لوقف هذه الجرائم الوحشية والانتهاكاتالممنهجة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.