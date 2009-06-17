قراقع: إدارة السجن تنفذ سلسلة عقوبات بحق سعدات بعد إضرابه

فلسطين اليوم- رام الله

أكد عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين بحكومة رام الله، أن الرفيق الأسير أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعرض لسلسة من العقوبات المجحفة واللإنسانية من قبل إدارة السجون انتقاما لإضرابه عن الطعام الذي استمر 9 أيام احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي.

وأشار وزير الأسرى، إلى أن إدارة سجن عسقلان عقدت محكمة للأسير سعدات رفض المثول أمامها أصدرت مجموعة من العقوبات عليه وهي، المنع من زيارة الأهل، والمنع من استلام الكنتين، والمنع من الدخان، و200 شيقل غرامة، والحجز في زنزانة بشكل منفرد لمدة أسبوع.

واعتبر قراقع أن هذه الإجراءات هي انتقامية وثأرية من الرفيق سعدات، وردا على محاولته إثارة قضية العزل الانفرادي التي تعتبر بمثابة موت بطيء للأسرى وتنتهك كافة الأعراف والعهود الدولية والإنسانية.

وحمل قراقع حكومة إسرائيل المسؤولية عن استمرار هذه السياسات التي تشكل خطرا على حياة الأسرى وأوضاعهم الصحية والنفسية في ظل حرب مفتوحة على كافة حقوقهم الإنسانية.

وأشار قراقع أن 15 أسيرا يقبعون في العزل الانفرادي منذ سنوات عديدة بعضهم أصيب بأمراض جسدية ونفسية، وان هذه السياسة لا مبرر أخلاقي ولا قانوني لها.

وأوضح أن الوزارة قامت بإرسال عدة رسائل الى الجهات الحقوقية والإنسانية والدولية من أجل التدخل لإنهاء الوضع المأساوي للمعزولين.

وفي ما يلي أسماء الأسرى المعزولين في العزل الانفرادي:

سجن جلبوع:

1- الأسير أحمد المغربي- بيت لحم- معزول منذ عام 2004

2- الأسير محمود عيسى عناتا (القدس) – معزول منذ 2002

3- الشيخ جمال أبو الهيجا – جنين- معزول منذ عام 2005

4- النائب محمد جمال النتشة – الخليل – معزول منذ عام 2007

سجن عسقلان:

1- النائب أحمد سعدات – رام الله- معزول منذ عام 2009

سجن رامون:

1- عبد الله البرغوثي- رام الله – معزول منذ عام 2002

2- حسن سلامة- خان يونس – معزول منذ 2002

3- صالح دار موسى – بيت لقيا – معزول منذ 2005

4- معتز حجازي – القدس- معزول منذ عام 2004

5- جهاد يغمور – معزول منذ عام 2009

سجن هشارون:

1-إبراهيم حامد – سلواد- معزول منذ عام 2007

2- عطوة العمور- رفح- معزول منذ عام 2007

3- مهاوش نعمان- رفح – معزول منذ عام 2007

4- هشام شرباتي – الخليل – معزول منذ 2006