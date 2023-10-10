فلسطين اليوم

استشهد صحفيين اثنين، فجر اليوم الثلاثاء، وأصيب آخر جراء قصف غادر لطائرات الاحتلال على برج "حجي" غرب مدينة غزة، والذي يحتوي على مكاتب اعلامية.

ووفق المصادر المحلية، فقد استشهد صحفيين اثنين وإصابة آخر جراء غارة على برج سكني غرب غزة استهدف برج حجي غرب مدينة غزة.

والشهداء هم: الزميل الصحفي سعيد الطويل، والزميل الصحفي زرق صبح.

إلى ذلك، استشهد مواطنان وأصيب اخرون، فجر اليوم، في غارة إسرائيلية على منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في جباليا يعود لعائلة دحلان، ما ادى الى استشهاد مواطنان واصابة آخرين بجراح نقلوا على اثرها الى المستشفى.

كما واستهدف الطيران الاسرائيلي فجرا، ثلاثة منازل ودمرتها بالكامل، الاول يعود لعائلة الحسن في منطقة النصر بمدينة غزة، والثاني يعود لعائلة جنين قرب ملعب اليرموك وسط غزة، والثالث يعود لعائلة سرحان في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وحسب المصادر ذاتها، استشهد المواطن لؤي علوان "أبو محمد" وزوجته أم محمد الكرد في استهداف عمارة السعد بدير البلح.

الزميل الصحفي الشهيد زرق صبح

الزميل الصحفي الشهيد سعيد الطويل



