الجهاد الاسلامي تعلن قتل مجاهديها لضابطين صهيونيين من نقطة صفر شمال فلسطين

فلسطين اليوم

أعلنت حركة الجهاد الاسلامي، أن مجموعة من مقاتليها الأبطال في سرايا القدس تمكنت من اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن المجموعة نفذت اشتباكًا مسلحًا من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين صهيونيين ٱحدهما نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال، وإصابة 5 من الجنود بجراح مختلفة.

وزفت الجهاد الاسلامي، إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية ارتقاء مجاهديها، مؤكدة جهوزيتها الكاملة، في كل الساحات، واستمرارها في مواجهة العدو دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا.

إليكم نص البيان كاملًا:

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) صدق الله العظيم

ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة، تعلن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن مجموعة من مقاتليها الأبطال في سرايا القدس، تمكنت بعون الله وتوفيقه من اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، ونفذت اشتباكاً مسلحاً من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين صهيونيين أحدهما نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال، وإصابة خمسة من الجنود بجراح مختلفة.

وقد ارتقى، خلال العملية إثنان من مجاهدي سرايا القدس، هما:

- الشهيد حمزة حسن موسى (فاروق) مواليد 2002 من مخيم البرج الشمالي.

- الشهيد رياض محمد قبلاوي (أبو يزن) مواليد 1999، من مخيم عين الحلوة.

إننا إذ نزف إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية ارتقاء مجاهدينا، فإننا نؤكد جهوزيتنا الكاملة، في كل الساحات، واستمرارنا في مواجهة العدو دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا.

وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين



بيروت في 9/10/2023

الموافق 24 ربيع الأول 1445 هـ.