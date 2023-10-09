فلسطين اليوم

نعت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، شهيده حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان عصر اليوم.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 10/9/"2023.

نص البيان كاملاً:

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 10/9/2023.

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