الصحة : 450 شهيداً في فلسطين في اليوم الثالث للعدوان بينهم 436 من غزة و18 من الضفة والقدس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الأثنين 9/10/2023 أن حصيلة الشهداء والجرحى في الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة ارتفع لـ 450 شهيداً بينهم 14 شهيداً من الضفة والقدس ، و436 شهيداً من غزة .

وقسمت وزارة الصحة الشهداء على النحو التالي قطاع غزة: ٤٣٦ شهيداً، بينهم ٩١ طفلاً و ٦١ سيدة، ونحو ٢٣٠٠ جريح.

رام الله: شهيدان ، القدس: ٤ شهداء ، أريحا: شهيدان ، قلقيلية: شهيد طفل ، الخليل: ٣ شهداء ، نابلس: شهيدين ، وبلغت حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية: أكثر من ٨٠ إصابة بجروح مختلفة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت اليوم الاثنين عن ارتفاع أعداد الشهداء جراء العدوان على غزة لـ436 مواطناً منهم 91 طفلا و61 سيدة واصابة 2271 مواطنا جراح مختلفة منهم 244 طفلا و151 سيدة.

وشنت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها ، مما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء ، بالإضافة إلى قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف 3 مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي .