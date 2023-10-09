في اليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى".. المقاومة تواصل دك الغلاف حتى مطار "بن غريون"..!

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في اليوم الثالث على التوالي لـ "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزةعن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، طالت عشرات منازل المدنيين الآمنين، والعديد من المؤسسات الحكومية، والمواقع العسكرية.

وأفادت مصادر طبية، بعد منتصف الليلة، بإرتقاء 21 شهيدا من عائلة الزعانين جراء قصف الاحتلال لمنزلهما ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

وأعلنت وزارة االصحة في قطاع غزة، عن حصيلة للشهداء والجرحى، في ثاني أيام معركة طوفان الأقصى.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، بأن عدد الشهداء بلغ 370 مواطناً ، فيما أصيب 2200 آخرين بجراح مختلفة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين، توزعت في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحديداً في محافظة شمال قطاع غزة.

طوفان الأقصى

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، مساء أمس الأحد، أن لدى حركته أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير أسرانا.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، صباح أول أمس السبت، عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد العدو الصهيوني.

إلى ذلك، أعلن أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن السرايا من أسر جنود صهاينة.

كما بثت سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الاسلامي مشاهد حصرية قالت فيها أنها استهدفت أهدافاً دقيقة داخل مواقع عسكرية حساسة في غلاف غزة بطائرات مسيرة من نوع «صياد الانتحارية»

إليكم الأخبار العاجلة والمتابعة الميدانية أولا بأول :

2:15 إصابات نتيجة قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المنازل في منطقة العطاطرة غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

2:05 طائرات الاحتلال الحربية تقصف منزلاً في بيت حانون شمال قطاع غزة.

1:56 مجزرة في رفح .. عدد من الشهداء والإصابات في قصف منزل عائلة أبو هلال في "مخيم بشيت"

1:46 انتشال شهيد طفل و5 إصابات جراء استهداف الاحتلال لأحد المنازل المدنية بمنطقة يبنا في محافظة رفح

1:34 إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا سكنيا جنوبي مدينة رفح

1:29 المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة اتجاه البلدات المحتلة

1:27 طائرات الاحتلال تُغير على منزل يعود لعائلة ضهير في حي مصبح شمال مدينة رفح دون سابق إنذار

1:28 طائرات الاحتلال تجدد قصفها لهدف في مخيم يبنا بمدينة رفح

1:15 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

1:13 زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانها صوب شاطئ مدينة غزة والسودانية.

1:12 طائرات الاحتلال تقصف محيط منطقة الكرامة شمالي غربي مدينة غزة.

1:11 طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في محيط منطقة كنعان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

1:11 الاحتلال يشن غارات عنيفة تستهدف جنوب قطاع غزة

1:06 غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب قطاع غزة

12:59 طائرات الاحتلال تستهدف محيط منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة

12:58 مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة خانيونس بوابل من الصواريخ

12:47 ضمن معركة «طوفان الأقصى».. مجدداً سرايا القدس تستهدف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية.

12:41 غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

12:27 داخلية غزة: طائرات الاحتلال الحربية تشن عدداً من الغارات العنيفة على مدينة غزة وشمال القطاع.

12:20 ضمن معركة «طوفان الأقصى».. مجدداً سرايا القدس تستهدف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية.