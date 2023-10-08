بالتزامن مع "طوفان الأقصى": الرئيس الإيراني يُجري اتصالاً مع القائد النخالة

فلسطين اليوم

أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد 8/10/2023، اتصالاً مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، لبحث آخر التطورات للعدوان الصهيوني الذي تشنه "إسرائيل" على قطاع غزة.

ومنذ ساعات فجر يوم أمس، شنّت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، تخللها إطلاق صواريخ في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية وصلت إلى "تل أبيب"، تزامناً مع الاقتحام برّاً وجوّاً.

وأسرت كتائب "القسام" عدداً من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، من المنتظر أنّ يتم الإعلان عن عددهم في الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في وقت، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600 والجرحى إلى 2000، 350 منهم جراحهم خطيرة وميؤوس منها، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن الإعلام الإسرائيلي أنّ من بين قتلى الجيش الإسرائيلي قائد الوحدة متعددة الأبعاد في الجيش العقيد روعي ليفي.

وكان ذُكر في وقت سابق، أنّ من بين القتلى في صفوف الجيش في غلاف غزة قائد كتيبة الاتصالات، ونائب قائد وحدة ماجلان، وقائد سرية، وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية، وقائد كتيبة الحوسبة 481، وقائد طاقم في وحدة دوفدوفان.

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل 15 مستوطناً إسرائيلياً برصاص مقاومين فلسطينيين في مدينة عسقلان.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، استطاع المقاومون "التسلل إلى منطقة بين الطريق 4 ومافكيم، جنوبي عسقلان، قرب قطاع غزة".