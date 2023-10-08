بالصور الطفلة تالا أبو دقة الناجية الوحيدة من مجزرة عائلتها بخانيونس: لم يبق أحد

فلسطين اليوم

تالا أبو دقة ذات الـ11 عام، بقيت وحدها، لا تجد أحداً من إخوتها الصغار يلعب ويلهو معها، فقد حرمتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، عائلتها وظلت هي الناجية الوحيدة من مجزرة عائلة أبو دقة.

فقد استشهد فجر اليوم 17 فرداً عائلة أبو دقة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلهم والمكون من أربعة طوابق، في حي الشحايدة ببلدة عبسان شرق خانيونس.

الطفلة تالا، فقدت أمها وأبيها وإخوتها التلاتة بالاضافة للجدة و4 اخرين من اقاربها

ولم تتبق لها سوى جدتها ام والدتها وقامت عائلة امها بالاعتناء بها بعدانتشالها من تحت الركام لساعات طوال وتمكن فريق الانقاذ المحلي من انقا الطفلة تالا.































