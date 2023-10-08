متابعة أولية: مجازر في قصف عنيف على شمال قطاع غزة

الساعة 02:23 م|08 أكتوبر 2023
متابعة1
متابعة1

فلسطين اليوم

 

غارة صهيونية على منزل أبو صخر بشير في شارع البركة في دير البلح

طائرات الاحتلال تدمر منزلًا لعائلة فرج في شارع السكة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

وزارة الصحة -قطاع غزة: احصائية محدثة لضحايا العدوان الاسرائيلي لليوم الثاني: استشهاد 370 مواطناً واصابة 2200 مواطناً بجراح مختلفة

 طائرات الاحتلال الحربية تدمر منزل لعائلة العطار في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزل لعائلة غزال في شارع يافا بمدينة غزة

مراسلنا قصف منزل في مخيم النصيرات بمخيم ٥.

طائرات الاحتلال تدمر منزلا لعائلة برهوم في رفح

طيران الاحتلال يشن في هذه الأثناء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

IMG-20231008-WA0419
IMG_20231008_154632_987
 


 