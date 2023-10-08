أوقاف الخليل تُعلق على اغلاق الحرم الإبراهيمي

فلسطين اليوم

أكد مدير عام اوقاف الخليل نضال الجعبري ان الاحتلال يسطر من جديد سطراً في انتهاكاته لكافة القوانين والمواثيق الدولية، و يمارس العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بإغلاق الحرم الإبراهيم ومنع موظفي الأوقاف من الوصول إليه، حتى اشعار آخر.

واكد الجعبري على ان ما يحدث امر جلل وخطير ويشير إلى الخطة الموضوعة على اعلى المستويات الهادفة لتهويد الحرم الابراهيمي الشريف وان هذه العقوبات الجماعية المستنكرة والمرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وكما بين أن ما يقوم به الاحتلال ما هو إلا سياسة العقوبات الجماعية ضاربا في ذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية التي تأكد على حرية العبادة.

وأشار انه سيتم اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لوقف هذا الاعتداء السافر على حرية العبادة لدولة الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين منذ فجر اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 حتى إشعار آخر.

وقال سكان البلدة القديمة من المدينة: إن قوات الاحتلال منعت المصلين فجر اليوم من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، وقامت بإغلاق أبوابه وتثبيت ورقة كتب عليها مغلق بشكل كامل وحتى اشعار آخر.