متابعة أولًا بـأول.. ارتفاع عدد الشهداء والاصابات خلال العدوان "الإسرائيلي" على غزة

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في اليوم الثاني لـ "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، طالت منازل المدنيين، والعديد من المؤسسات الحكومية، والمواقع العسكرية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان صحفي إن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحاً بإصابات مختلفة.

وأضافت أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة".

وأشارت إلى أن حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار وما تسببه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية.

طوفان الأقصى

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، صباح اليوم السبت، عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد العدو الصهيوني.

إلى ذلك، أعلن أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن السرايا من أسر جنود صهاينة.

أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

كما أطلق جيش الاحتلال: ""إن الجيش "الإسرائيلي" يطلق عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان رسمي أن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحاً بإصابات مختلفة.

إليكم الأخبار العاجلة والمتابعة الميدانية على مدار الساعة:

12:32 طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات ارتجاجية شمال قطاع غزة

12:18: الناطق باسم القسام أبو عبيدة: مستمرون في معركة طوفان الأقصى ضد سياسات الاحتلال الفاشية

12:18 الناطق باسم القسام "أبو عبيدة": أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو.

12:13 الطائرات الحربية تدمر منزلًا لعائلة منصور في مخيم المغازي دون وقوع إصابات

12:12 بعد قليل.. تصريح للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عبر فضائية الأقصى

12:11 الاحتلال يشن غارة جوية جنوبي غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:10 قناة "كان العبرية": قُتل ما لا يقل عن 300 "إسرائيلي" في هجوم اليوم.

12:09 وزارة الصحة "الإسرائيلية": ارتفع عدد المصابين بنيران حماس إلى 1590 منهم 19 موت سريري و293 خطيرة.

12:00 موقع والا العبري: مسؤول إسرائيلي: نتنياهو طلب من بايدن الحصول على تمويل أمريكي طارئ لتعزيز القبة الحديدية.

11:56: طائرات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر منزلا لعائلة أبو دقة في عبسان الكبيرة شرق خانيونس وأنباء عن وجود إصابات.

11:45 إطلاق رشقة صاروخية جديدة تجاه مستوطنة غلاف غزة، وصافرات الإنذار تدوي".

11:44 طائرات الاحتلال تستهدف مقر الشؤون المدنية لوزارة الداخلية في بيت حانون وتدمره بشكل كامل، كما تستهدف عددا من الجمعيات الخيرية بالمكان.

11:43 الناطق باسم كتائب القسام: مقاتلونا يخوضون معركة ضارية حتى الآن في سديروت وبئيري

11:42 الانفجارات التي تسمع شمال قطاع غزة ناتجة عن استهدافات من الطيران الحربي لأراض زراعية

11:40 سمح بالنشر.. مقتل 15 مستوطنا من سكان كيبوتس نتيف هعتسرا على يد مقاتلي القسام.

11:40 القناة 12 الإسرائيلية: المسلح في محطة شرطة سديروت تمكن من الانسحاب.