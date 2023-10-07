متابعة أولاً بأول.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات خلال العدوان "الإسرائيلي" على غزة

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في اليوم الثاني لـ "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، طالت منازل المدنيين، والعديد من المؤسسات الحكومية، والمواقع العسكرية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لإحصائية العدوان على غزة، إن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 250 شهيداً و1900 جريحاً بإصابات مختلفة.

وأضافت أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة".

وأشارت إلى أن حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار وما تسببه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية.

طوفان الأقصى

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، صباح اليوم السبت، عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد العدو الصهيوني.

إلى ذلك، أعلن أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن السرايا من أسر جنود صهاينة.

كما أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان رسمي أن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحاً بإصابات مختلفة.

إليكم الأخبار العاجلة والمتابعة الميدانية على مدار الساعة:

7:3 طائرات الاحتلال تستهدف منزل القيادي في حركة حماس صلاح البردويل في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

7:00 طيران الاحتلال يدمر برج العكلوك المكون من 11 طابقاً بشكل كامل بحي النصر في غزة

6:22 طائرات الاحتلال تقصف منزل القيادي في حركة حماس د. محمود الزهار بمنطقة شارع الصناعة وسط مدينة غزة.

6:17 طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا في النصيرات لرئيس العمل الحكومي عصام الدعاليس في قطاع غزة

6:16 صافرات الانذار تدوي في مغتصبة سيديروت بغلاف غزة

6:12 بحرية الاحتلال الحربية تطلق عدة قذائف تجاه شواطئ بحر شمال وغرب قطاع غزة

6:06 "إسرائيل اليوم" العبرية: اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش "الإسرائيلي" في كفار عزة بغلاف غزة.

4:45 طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" تدمر برج وطن بالكامل وسط مدينة غزة

5:44 طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات جوية عنيفة استهدفت وسط مدينة غزة

5:20: وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى ٢٥٠ شهيداً، ونحو ١٩٠٠ جريحًا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"

5:20: غارة "إسرائيلية" استهدفت أرضًا فارغة غرب غزة وتسبب أضرارًا في المباني المجاورة.

5:13 طائرات الاحتلال الحربية شن سلسة غارات جوية على مدينة غزة

4:48: سلسلة غارات جوية على غزة وسط تحليق مكثف لطائرات حربية إسرائيلية

4:37 طائرات الاحتلال تجدد غاراتها الجوية العنيفة على شرق قطاع غزة

04:16 وزارة الداخلية تؤكد ارتقاء شهداء وإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو عمشة" في بيت حانون شمال قطاع غزة.

4:05 : مصدر طبي للجزيرة: 12 شهيدا نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

3:59: وزارة الداخلية بغزة: طائرات الاحتلال تدمر منزلاً لعائلة شبات على رؤوس ساكنيه، ووجود عدد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال في بيت حانون شمال قطاع غزة.

3:35: صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه وياد مردخاي وشاطئ عسقلان

3:06: الإسعاف "الإسرائيلي": 6 إصابات إحداها خطيرة نتيجة القصف الصاروخي الفلسطيني على عسقلان

3:05 الاحتلال يجدد شن غاراته الجوية عنيفة على محيط حي الزيتون بمدينة غزة

3:00 : انتشال عدد من الشهداء من منزل عائلة شبات في بيت حانون بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال

2:53 طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً بالقرب من مقبرة بيت حانون شمال القطاع وسقوط عدد من الاصابات

2:30 تزف سرايا القدس - كتيبة جنين الشهيد المجاهد أحمد عواودة أحد فرسانها الأبطال والذي ارتقى شهيداً بعد خوضه اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على شافي شمرون

2:25: كتائب القسام: رداً على استهداف البيوت الآمنة.. كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة بـ100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى.

2:22 طائرات الاحتلال تقصف فرع بنك الانتاج في شارع عمر المختار بغزة

2:22 صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وعسقلان ومستوطنة كرم أبو سالم

2:17 صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "كرم أبو سالم" بغلاف غزة.

2:03: زوارق الاحتلال تستهدف شاطئ السودانية بعدد من القذائف

1:39 وزارة الصحة "الإسرائيلية": ارتفاع عدد قتلى الصهاينة إلى 350 قتيل على الأقل

1:29 طائرات الاحتلال الحربية تجدد قصفها على مدينة غزة

1:22 الاحتلال يعترف بمقتل الرائد "الإسرائيلي" أور يوسف من وحدة المستعربين "دوفدفان" وهو من مستوطنة إيتمار.

1:15 سمح بالنشر .. الاحتلال يعترف بمقتل الملازم أور موزيس في قاعدة زيكيم برصاص المقاومة الفلسطينية

1:13 الأونروا: عملية توزيع المواد الغذائية في غزة متوقفة حتى إشعار آخر.

1:05 غارة صهيونية تستهدف مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

12:51 طائرات الاحتلال الحربية تدمر ملعب فلسطين بالكامل غرب مدينة غزة

12:51 الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية عنيفة غربي مدينة غزة

12:50 صفارات الإنذار تدوي مجددًا في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعد إطلاق المقاومة رشقات صاروخية.

12:37 بعد قليل.. مشاهد من اقتحام سرايا القدس لعدد من المواقع العسكرية ومستوطنات غلاف غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى»

12:32 طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات ارتجاجية شمال قطاع غزة

12:18: الناطق باسم القسام أبو عبيدة: مستمرون في معركة طوفان الأقصى ضد سياسات الاحتلال الفاشية

12:18 الناطق باسم القسام "أبو عبيدة": أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو.

12:13 الطائرات الحربية تدمر منزلًا لعائلة منصور في مخيم المغازي دون وقوع إصابات

12:12 بعد قليل.. تصريح للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عبر فضائية الأقصى

12:11 الاحتلال يشن غارة جوية جنوبي غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:10 قناة "كان العبرية": قُتل ما لا يقل عن 300 "إسرائيلي" في هجوم اليوم.

12:09 وزارة الصحة "الإسرائيلية": ارتفع عدد المصابين بنيران حماس إلى 1590 منهم 19 موت سريري و293 خطيرة.

12:00 موقع والا العبري: مسؤول إسرائيلي: نتنياهو طلب من بايدن الحصول على تمويل أمريكي طارئ لتعزيز القبة الحديدية.

11:56: طائرات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر منزلا لعائلة أبو دقة في عبسان الكبيرة شرق خانيونس وأنباء عن وجود إصابات.

11:45 إطلاق رشقة صاروخية جديدة تجاه مستوطنة غلاف غزة، وصافرات الإنذار تدوي".

11:44 طائرات الاحتلال تستهدف مقر الشؤون المدنية لوزارة الداخلية في بيت حانون وتدمره بشكل كامل، كما تستهدف عددا من الجمعيات الخيرية بالمكان.

11:43 الناطق باسم كتائب القسام: مقاتلونا يخوضون معركة ضارية حتى الآن في سديروت وبئيري

11:42 الانفجارات التي تسمع شمال قطاع غزة ناتجة عن استهدافات من الطيران الحربي لأراض زراعية

11:40 سمح بالنشر.. مقتل 15 مستوطنا من سكان كيبوتس نتيف هعتسرا على يد مقاتلي القسام.

11:40 القناة 12 الإسرائيلية: المسلح في محطة شرطة سديروت تمكن من الانسحاب.