شهيدان واصابات برصاص الاحتلال في الضفة

فلسطين اليوم

استشهد شابان، وأصيب العشرات من المواطنين، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اندلاع مواجهات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن استشهاد الشاب كرم العايدي إثر اصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات على المدخل الشمالي لمدينة اريحا، ووصل شهيد أخر إلى مجمع فلسطين برام الله.

الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد من جهته، بإصابة 33 مواطنًا، منها 14 بالرصاص الحي و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وذكرت أن سيارات الإسعاف التابعة للهلال نقلت المصابين إلى المستشفيات.

وقمعت قوات الاحتلال، المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة، بقوة السلاح، حيث أطلقت عليهم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.