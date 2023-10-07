العاروري: ضباط "إسرائيلييون" كبار وقعوا في الأسر وجاهزون لأسوأ الاحتمالات

فلسطين اليوم

أكد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري اليوم السبت 7/10/2023، أن المقاومة أسرت ضباطاً صهاينة كبار، وأن المقاومة لديها خطة كاملة لكل مراحل تطور الصراع الحالي بما في ذلك الحرب الشاملة والتصعيد إلى أبعد الدرجات

وقال العاروري في تصريحات للجزيرة :" "نحن نفتح معركة ستتسع وتتصاعد وتتعمق، وهدفها حرية شعبنا ومقدّساته، وحقّنا أن نكون أحرار آمنين في وطن حر ومستقل".

وأضاف :" هناك العديد من الشهداء الفلسطينيين والقتلى الصهاينة وهناك أيضًا الكثير من الأسرى الصهاينة والمعركة ما زالت في ذروتها وحرية أسرانا في السجون أصبحت على الأبواب وما في أيدينا كفيل بتحريرهم وفي حال استمرت المعركة سيكون لدينا عدد أكبر من الأسرى.

وتابع:" توفرت لدينا معلومات بأن جيش الاحتلال كان يتحضّر لشن عدوان على الضفة وغزة بعد انتهاء الأعياد اليهودية."

واستطرد:" كل الاحتمالات متوقعة ونحن جاهزون لأسوأ الاحتمالات بما فيها الدخول البري للعدو" لافتاً إلى أن الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو للمقاومة".

وقال العاروري :" المعركة في بدايتها، وهناك اتصالات كثيرة معنا من أطراف عديدة، لكن الآن لا صوت فوق صوت المعركة."