القائد النخالة: جئنا اليوم للتأكيد على خيار الحركة  بالحرية وطرد العدو الصهيوني

فلسطين اليوم

جدد القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة 6/10/2023، التأكيد على خيار حركة الجهاد الإسلامي الذي لن يتغير ولن يتراجع بالحرية وطرد العدو الصهيوني من بلادنا.

وحيا القائد النخالة في كلمة مركزية له في المهرجان المركزي لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، أرواح شهداء شعبنا كلهم، والجرحى الذين يحملون أوسمة حضورهم الدائم في الحياة والجهاد، وأسرانا الشجعان الذين ما زالوا يقبضون على مسيرة الجهاد بأيديهم وقلوبهم وجفون عيونهم، و شعبنا العظيم الذي أعطى ويعطي بلا توقف من أجل يوم تكون فيه فلسطين حرة، وتكون فيه القدس عاصمة لفلسطين.

وتنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجاناً وطنياً كبيراً "الشـهـداء بشـائـر النصـر" في الذكرى 36 لانطلاقتها، حيث يُقام المهرجان بالتزامن في غزة ومخيم نور شمس في طولكرم و دمشق وبيروت.

يتبع،